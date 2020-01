Perícia confirma que corpos carbonizados são de tio e sobrinha

Os corpos carbonizados encontrados em uma estrada carroçável do Município de Paracuru são do tio e sobrinha, Jorge Luiz Farias Lopes, 52, e Thaís Amaral de Oliveira Lopes, publicitária de 23 anos. A confirmação das identidades das vítimas veio após realização de exame de DNA pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Os nomes já tinham sido antecipados pelo Sistema Verdes Mares.

Jorge e Thaís morreram há quase um mês, no dia 15 de dezembro de 2019. Semanas depois, o crime permanece cercado de mistérios. Quem tirou a vida dos parentes? Por qual motivo eles estavam naquele terreno baldio? Por que Jorge mentiu para a esposa afirmando que estava com problemas no carro Volkswagen CrossFox, de cor prata e placas NQL-8902, em um bairro de Fortaleza?

A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o resultado do laudo a partir de exames feitos nos restos mortais dos corpos e objetos a fim de saber por onde o incêndio começou e se outros DNAs, além dos das vítimas, foram encontrados. Porém, a Pasta não respondeu a esses questionamentos, e também não informou se os demais laudos foram ou estão prestes a serem concluídos.

De acordo com a SSPDS, a Delegacia Municipal de Paracuru continua com investigações em andamento para apurar as circunstâncias das duas mortes. Também não há informações sobre suspeitos presos ou identificados.

Investigação

Dias após o crime, a Secretaria divulgou que foram recolhidos objetos na estrada onde o veículo foi localizado e apresentados na Delegacia Metropolitana de Paraipaba. Dentre as pessoas que já foram ouvidas pelos investigadores estiveram o caseiro do sítio da família e a esposa de Jorge Luiz.

Uma fonte ligada à investigação informou ao Sistema Verdes Mares que uma das linhas de investigação adotada pelas autoridades é que Jorge Luiz Farias tenha cometido homicídio seguido de suicídio. Próximo ao automóvel, foram encontradas cápsulas, que indicavam a presença de tiros.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, horas antes do crime, na noite do sábado 14 de dezembro, Jorge chegou a dizer à esposa, por meio de mensagem, que o carro dele tinha dado problema no bairro Parangaba, em Fortaleza. Em um dos trechos da conversa, falou que estava indo para um evento e depois entraria em contato, porque a bateria do celular estaria no fim.

No entanto, uma das câmeras do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), da Secretaria da Segurança Pública, já havia flagrado o veículo trafegando pelo Município de São Gonçalo do Amarante, distante quase 60Km do bairro Parangaba.