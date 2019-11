Venezuelanos são presos com cápsulas de cocaína no estômago no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal do Ceará prendeu dois passageiros venezuelanos com cápsulas de cocaína no estômago no Aeroporto de Fortaleza, neste sábado (9). Os suspeitos, de 53 e 37 anos, foram autuados por tráfico internacional de drogas. O destino do entorpecente, segundo a PF, era Paris, na França. Ao todo, 150 cápsulas foram apreendidas.

A PF desconfiou da atitude dos suspeitos, que demonstraram nervosismo, inquietação e impaciência durante fiscalização de rotina no combate ao tráfico de drogas. Os homens foram entrevistados e confirmaram que haviam ingerido cápsulas da droga.

Os estrangeiros foram conduzidos ao hospital para acompanhamento médico devido ao risco de morte. No local, os homens receberam medicamento para a expulsão das cápsulas. Um venezuelano expeliu 70 e o outro 80, totalizando 150 cápsulas contendo cocaína.

Após receberem alta médica, os suspeitos foram conduzidos à sede da PF no Ceará.