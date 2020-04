Vendedor de milho é morto por dupla no bairro Vila Velha

Um vendedor de milho, identificado como Alexandre Holanda de Castro, de 41 anos, retornava para casa do trabalho quando foi morto a tiros por dois homens em uma moto na noite dessa quinta-feira (2), no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Parentes informaram à reportagem que ele exercia tal atividade e foi alvo de bala perdida quando voltava para a sua residência.

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou, em nota, que o homem foi morto por dois homens que se aproximaram em uma moto e dispararam tiros contra ele, nas proximidades do cruzamento entre a Avenida N e a Rua I. A vítima, ainda conforme a Pasta, tinha passagem pela Polícia por dano.

Os suspeitos fugiram logo após o crime e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou buscas pela região, mas ambos continuam foragidos.

Segundo familiares, a vítima não tinha envolvimento com drogas, não vinha recebendo ameaças e era uma pessoa calma.

Colaboração com as investigações

A Polícia Civil pede que a população contribua com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O Estado afirma garantir sigilo e anonimato.