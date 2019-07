Veículos apreendidos são incendiados na parte externa de delegacia do João XXIII 

Veículos foram incendiados, na noite deste domingo (21), na parte externa do 27º Distrito Policial, localizado no bairro João XXIII, em Fortaleza. Pelo menos oito carros foram queimados no momento. O Corpo de Bombeiros foi até o local e controlou as chamas. Não houve feridos.

Os automóveis, que foram apreendidos pela Polícia, estavam na parte externa do prédio. Segundo relato de populares, dois homens em uma moto sem placa chegaram no local e atearam fogo em um carro. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram os outros veículos. Até o momento, ainda não se sabe a motivação do ataque.

De acordo com o Inspetor da 27ª Delegacia de Polícia, Urbano, o ataque aconteceu por volta das 21h30 e foi controlado logo depois pelos agentes do Corpo de Bombeiros. O policial civil ainda informou que os veículos que foram queimados estavam apreendidos há pelo menos sete anos e estavam se deteriorando, virando “sucata”.