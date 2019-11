Breno Antônio Souza Nascimento foi morto no dia do aniversário de 21 anos, na Avenida Contorno Sul, no Bairro Conjunto Industrial, em Maracanaú, na noite desta quinta-feira (28).

Segundo a polícia, o jovem era usuário de drogas e foi encontrado por populares com golpes de faca e pedradas em um terreno localizado em frente a casa que ele morava.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.