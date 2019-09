Trio preso suspeito de tráfico usava bar de fachada para venda de drogas em Fortaleza

A polícia prendeu em flagrante, duas mulheres e um homem suspeitos de tráfico de drogas na rua Sólon Pinheiro, no Centro de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (3). Os suspeitos usavam um bar como fachada para vender os entorpecentes.

De acordo com a polícia, após receber denúncia anônima, os agentes foram ao local e prenderam João Paulo Oliveira, com 20 papelotes de cocaína e dinheiro em espécie. O suspeito alegou que o material e o bar seriam de Patrícia Pereira de Araújo que mora no andar de cima. Os policiais foram na casa e encontraram Patrícia Pereira, junto com a companheira, Naiane Gomes de Sousa, embalando cocaína. Patrícia já responde na Justiça por furto.

Na residência, a polícia apreendeu 60 gramas de cocaína, R$ 274 de dinheiro em espécie, balança de precisão, uma faca de caça medindo 30 cm, um pacote de gilete, 20 papelotes de drogas e outros produtos para embalar drogas.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas.