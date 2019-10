Trio invade rua e leva carro de família que trafegava na via no bairro Ancuri

Assaltantes levaram o veículo de uma família que seguia pela rua Jorge Figueiredo, no Bairro Ancuri, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (22).

Imagêns de uma câmera de segurança de uma residência próxima ao local flagraram o momento em que o motorista reduz a velocidade do veículo por conta de problemas no asfalto, então, os criminosos invadem a via e anunciam o assalto. De forma agressiva, os assaltantes expulsam a família do carro e fogem, em seguida, com o veículo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga o caso e faz buscas para capturar e prender os responsáveis pelo crime. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, em Fortaleza.