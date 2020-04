Três pessoas são detidas em carreata na Capital contra o isolamento social

Três pessoas foram detidas em Fortaleza, neste domingo (19), por violarem o Decreto Estadual nº 33.519, que impede a aglomeração de pessoas como medida para enfrentar o contágio do novo coronavírus, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os manifestantes se posicionavam contra o Decreto e o isolamento social e a favor da intervenção militar no País.

As detenções aconteceram na Avenida Alberto Nepomuceno, no Centro da Capital. Dois homens, de 26 e 67 anos, e uma mulher de 32 anos, que seria uma das organizadoras do evento, foram conduzidos pela Polícia Militar para o 2º DP (Aldeota), da Polícia Civil, onde foram lavrados os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) pelo cometimento dos crimes de expor a vida ou a saúde de outras pessoas a perigo direto e por infração de medida sanitária preventiva. As penas máximas somadas preveem detenção de até dois anos e multa.

De acordo com a Secretaria da Segurança, os policiais militares orientaram os manifestantes em relação ao descumprimento do decreto governamental e pediram que retornassem às suas residências. Os três detidos teriam resistido às orientações.

A SSPDS afirmou que equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); da Assessoria de Inteligência (Asint) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE); e do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), realizam trabalho policial com o objetivo de coibir aglomerações de pessoas que possam se reunir em manifestações ou carreatas pelos bairros da Capital, neste fim de semana.

"A ofensiva faz parte de ações que já vinham sendo desenvolvidas pela SSPDS e suas vinculadas, com o objetivo de atender ao Decreto Estadual n° 33.519, bem como visa atender à recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e Ministério Público Federal (MPF)", acrescentou a Pasta.