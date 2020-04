MPF e MPCE pedem que carreatas sejam barradas por órgãos de segurança pública no Ceará

Com carreatas contra as medidas de isolamento no Ceará aumentando na Capital, o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Ministério Público Federal no Estado (MPF-CE) pediram aos órgãos de segurança pública, nesta sexta-feira (17), que adotem as providências para evitar carreatas e manifestações semelhantes em todos os municípios.

Na recomendação, o Ministério Público aponta tem havido mobilizações através das redes sociais para convocar a população para participar de carreatas e outro atos que gerem aglomeração.

> Decreto estadual deve ser cumprido pelos municípios, diz MPCE

O documento cita evento previsto para a terça-feira (21), em Fortaleza, que prevê concentração em frente a casa de shows Kukukaya, na avenida Pontes Vieira.

O Ministério Público ressalta que o ato vai de encontro às determinações das autoridades sanitárias no que diz respeito às regras de isolamento social determinadas nos decretos do Governo do Estado.

Foram acionados o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa; o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, o delegado-geral de Polícia Civil, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Ceará e o superintendente da AMC.

"Empreendam diligências visando identificar os responsáveis pela promoção dos eventos, a fim de que a Polícia Judiciária e o Ministério Público possam, conforme o caso, apurar e promover as responsabilidades no âmbito criminal e civil", diz a recomendação.

Caso a recomendação não seja acatada, o Ministério Público pode adotar outras medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, como o ajuizamento de uma Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.