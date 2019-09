Três anos após crime, suspeito de ter participado da morte de italiano em Beberibe é preso

Um dos suspeitos de participar do assassinato do italiano Alberto Antônio Pierlugi Baroli, em dezembro de 2016, foi preso após uma operação da Polícia Civil. O italiano de 51 anos foi morto a facadas, no município de Beberibe, a 79 km de Fortaleza. O suspeito estava foragido da Justiça e figurava na lista dos mais procurados do Estado.

Emanuel Alfredo Moreira Alves ficou escondido em uma mata, de onde só saía para tomar banho e se alimentar, segundo a polícia. Ele, conforme as investigações, foi que deu o golpe que matou o italiano.

O letrocínio ocorreu na madrugada do dia 3 de dezembro de 2016, em uma casa próximo à Colônia de Férias dos Oficiais da Polícia Militar. Um grupo invadiu a residência e, após matar Alberto Baroli, roubou cinco mil euros em dinheiro e pertences valiosos da vítima e da esposa, como notebook, celulares e joias, segundo informações da Polícia à época.

Os objetos, com exceção das joias, e o dinheiro foram encontrados pelos policiais e devolvidos. O valor total do roubos não foi contabilizado pela Polícia Civil.

Prisão dos outros suspeitos

No total, cinco pessoas participaram do crime, segundo a polícia. Quantro delas já estavam presas. A primeira detenção foi realizada cerca de um mês depois do letrocínio, em uma operação da polícia. O homem de 23 anos foi detido após um assalto a um supermercado, no Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

Na época, ele era investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e estava com mandado de prisão em aberto pelo crime em Beberibe.