Traficante suspeito de aliciar adolescentes para que vendessem drogas é preso em Caucaia

Um traficante foi preso na última terça-feira (14) suspeito de induzir adolescentes a venderem drogas no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme o tenente Cícero Filho, da Polícia Militar, a prisão foi feita após denúncia anônima recebida pelos agentes de segurança.

Segundo os policiais, o traficante é apontado pela polícia como o chefe de uma organização criminosa no bairro Padre Júlio Maria. No momento da prisão, um adolescente de 15 anos foi apreendido com o suspeito. Uma arma de fogo com queixa de roubo, munição, drogas e R$ 47 foram apreendidos com os dois.

De acordo com o tenente Cícero Filho, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, e o adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).