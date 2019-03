Traficante de 'alto escalão' que abastecia Caucaia é preso pela Polícia Civil 

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quinta-feira (7), um homem, conhecido pelo apelido de “Penetra”, suspeito de distribuir drogas nos bairros Jurema, Potira, Genibaú e São Miguel, no município de Caucaia, na Grande Fortaleza.

De acordo com o delegado do 12º Distrito Policial, Carlos Alexandre, o "Penetra", cujo nome é Domingos Lopes, é o responsável por fornecer drogas para vários bairros de Caucaia e alguns de Fortaleza. O traficante já faz parte do alto escalão do tráfico, segundo a polícia.

“Essa prisão é resultado de algumas investigações realizadas pela polícia nos bairros Granja Portugal, Conjunto Ceará e Genibaú. Através de outras prisões conseguimos identificar e encontrar o traficante. Ele é gerente do tráfico do alto escalão dentro da organização criminosa da Grande Fortaleza”, disse o delegado.

Dentro da residência dele, os agentes encontraram armas, dinheiro, balança de precisão, além de outros objetos que caracterizam a sua participação no mundo do crime. O delegado ainda reforça que "Penetra" já tinha um mandado em aberto contra ele expedido pela comarca de Caucaia.

“Quando chegamos até sua residência encontramos armas, drogas, balanças de precisão e pinos. Esses pinos servem para condicionar drogas, principalmente a cocaína. Achamos também uma identidade falsa, da qual ele fazia uso. E descobrimos que ele tinha um mandado em aberto da comarca de Caucaia”, explicou o delegado.