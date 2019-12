Tio e sobrinha são encontrados carbonizados dentro de veículo em Paracuru

Dois corpos carbonizados, sendo de um homem e uma mulher, foram localizados por populares na manhã deste domingo (15) em Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará. A publicitária Thais Lopes, de 24 anos, e seu tio, identificado apenas como Jorge, estavam dentro de um veículo às margens de uma estrada carroçável.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os objetos pessoais das vítimas foram recolhidos e apresentados na Delegacia Metropolitana de Paraipaba. Já a investigação ficará a cargo da Delegacia Municipal de Paracuru. Ainda segundo a Pasta, aos primeiros levantamentos para identificar as causas da ocorrência iniciaram logo após o achado dos corpos.

“A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, para o ‪‪‪(88) 3344-1333, da Delegacia Municipal de Paraipaba”, informa. O sigilo e o anonimato são garantidos.