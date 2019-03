Tia e sobrinha são presas com drogas e documentos falsificados de veículos em Juazeiro do Norte

Duas mulheres foram presas no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, portando cocaína, crack e documentos falsificados de veículos. Uma delas, Vera Lúcia Gama Correia, 54 anos, havia sido liberada do presídio há pouco mais de um mês, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

A mulher já respondia por falsidade ideológica, crime contra a fé pública e tráfico de drogas.

Além dela, Rita de Cássia Gama Correia, 28 anos, também foi presa. A jovem é sobrinha de Vera e não tinha antecedentes criminais. Rita de Cássia tinha a função de guardar os entorpecentes em sua residência, já que a tia acreditava que ela não levantaria suspeitas por não registrar antecedentes criminais.

Com as duas, a Polícia apreendeu 2,3 quilogramas de cocaína e 2,2 quilogramas de crack, além de 50 documentos com indícios de falsificação, balanças de precisão e alguns produtos químicos.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico, associação para o tráfico de drogas e falsificação de documento público.