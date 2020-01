Suspeito por manter companheira em cárcere privado, agredi-la e estuprá-la é preso em Alcântaras

Um homem que mantinha a companheira em cárcere privado foi preso nesta sexta-feira (24), no município de Alcântaras, no interior do Ceará. Além de manter a vítima reclusa no imóvel, o suspeito também a agredia e a estuprava, de acordo com a polícia.

O casal vivia junto há pelo menos quatro meses. As investigações do caso começaram em outubro do ano passado, a partir de denúncia da própria mulher, que procurou os policiais para falar das agressões.

Após a prisão do homem, a Polícia Civil tomou as medidas necessárias para garantira segurança da mulher e encaminhou o pedido dela de medidas protetivas de urgência contra o suspeito ao Poder Judiciário.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a Delegacia Municipal de Coreaú, que é responsável por apurar crimes no município de Alcântaras. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro, cárcere privado e lesão corporal e pode pegar até 16 anos de prisão.