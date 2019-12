Suspeito de vender drogas com valores conforme cotação do dólar é preso em Brasília

Um homem foi preso em flagrante suspeito de vender drogas com preços que variavam conforme a cotação do dólar em Brasília, no Distrito Federal, na última quarta-feira (4), após investigações da Polícia Civil do Ceará e de Brasília. Segundo a polícia, Marcus Vinícius Ferreira de Souza, 29 anos, comercializava drogas nas áreas nobres de Brasília e repassava, por meio de postal, entorpecentes para o Ceará declarando que eram pestico para cães.

De acordo com o delegado Marciliano Ribeiro, da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), o suspeito foi preso dentro do apartamento dele, localizado na Asa Norte, em Brasília. Investigações apontaram que o criminoso negociava drogas através de um aplicativo de troca de mensagens instantâneas.

"Ele atribuía o preço conforme a cotação do dólar. O que a polícia de Brasília nos passou é que tem registros a partir de anotação da agenda dele. Tudo ele usava como referência a moeda americana, o dólar", conta o delegado.

Ação no Ceará

Em julho deste ano, segundo Ribeiro, a polícia prendeu dois suspeitos no Ceará que recebiam e revendiam o material. O remetente, Marcus Vinícius, declarava o material como petiscos para cães.

"Os dois aqui no Ceará encomendaram e receberam efetivamente drogas. Cigarros eletrônicos e haxixe, principalmente. E tinham uma atividade de tráfico aqui local destacando que o Marcos Vinícius fazia a divulgação desse tráfico dele através de mídias sociais. A droga chegou via postal, uma encomenda postal e a gente detectou que a remessa vinha de Brasília e o Marcos Vinícus utilizava um pseudônimo que não o identificada, obviamente, e colocava outro endereço que não tem nada a ver com o dele", revela o delegado.

Apreensão

Segundo a polícia, na casa do suspeito foram apreendidos 100 gramas de haxixe; 20 gramas de cocaína; 10 cigarros eletrônicos de maconha; 25 refis de cigarro eletrônico com essência e teor de Tetraidrocanabinol (THC); comprimidos de ecstasy e um revólver calibre 38 com quatro munições, além de uma balança de precisão, embalagens para drogas, tesoura, faca, celulares, notebook, bloco de anotações, agenda de contatos e um veículo.

Marcos Vinícius foi encaminhado para a sede da especializada em Brasília, onde foi autuado em flagrante pelo crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O suspeito já passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.