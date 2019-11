Suspeito de tráfico de drogas é preso e 1,3 kg de entorpecentes são apreendidos no bairro Papicu

Um homem, identificado como Luan Felipe Dantas, de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no bairro Papicu. A ação, divulgada em uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (19), resultou também na apreensão de 1,3 kg de entorpecentes, munições e um colete à prova de balas.

De acordo com o delegado Gregório Neto, titular da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), foram apreendidas 730 gramas de cocaína e 570 gramas de crack em um apartamento no Bairro Papicu, onde o suspeito armazenava as drogas ilícitas.

Segundo o delegado, Luan Felipe era responsável pela distribuição de drogas ilícitas no bairro Vicente Pinzón e agia junto com outros comparsas. Conforme Gregório, o grupo é suspeito de praticar assaltos e homicídios. “As drogas apreendidas demonstram a expressividade do tráfico que o suspeito e os outros integrantes exerciam”, disse.

Luan Felipe, com antecedentes criminais por crime ambiental, conforme o delegado, afirmou não pertencer a nenhuma facção e disse, em depoimento, que iniciou-se no tráfico há seis meses por estar desempregado.

A Polícia Civil, afirmou ainda o delegado, continuará as investigações com o objetivo de identificar e capturar os outros suspeitos e está investigando a suposta empresa responsável pela fabricação do colete à prova de balas para, se confirmado a posse, indiciar também o suspeito, que foi autuado por crime de tráfico, associação por tráfico, posse de munições, por receptação.