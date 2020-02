Suspeito de realizar assalto é baleado em frente ao Hospital da Mulher 

Um homem suspeito de participar de um assalto, foi baleado em frente ao Hospital da Mulher, no bairro Jóquei Clube, por volta das 11h40 deste sábado (29).

Na ocasião, quatro homens abordaram três mulheres que haviam saído de um shopping da região e anunciaram o assalto.

Segundo relatos, eles chegaram a tomar todos os pertences das vítimas, incluindo bolsas, carteiras, relógios, celulares e cordões. Já com os pertences em mãos, correram em direção ao Hospital da Mulher.

Nesse momento, um motoqueiro - de identidade desconhecida - que trafegava no sentido contrário da Avenida Professor Manoel Lourenço desceu do veículo e efetuou cerca de três disparos contra os suspeitos.

Um deles acabou atingido com um tiro na cabeça e, somente após cerca de 30 minutos, foi resgatado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), disponível no pátio do Hospital da Mulher.

Conforme testemunhas, o homem foi levado para o Intituto José Frota (IJF), no Centro da Capital, mas seu estado de saúde era grave, tendo em vista que ele perdeu muito sangue.

Os outros dois suspeitos fugiram e o quarto, menor de idade, foi apreendido e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em busca de mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não obteve retorno.