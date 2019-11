Suspeito de matar agente de trânsito em Sobral também tentou matar outro homem em 2016

A Polícia Civil do Ceará expediu e cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um dos mototaxistas presos no último dia 6 de novembro, suspeito de matar um agente de trânsito em Sobral, no Ceará, morto no dia 18 de junho. O suspeito, identificado como Jonathan Mouta, 30 anos, também tentou matar um homem em 2016. Ele já estava preso temporariamente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima relatou, durante depoimento, que Jonathan o confundiu com outra pessoa, um desafeto de um grupo de mototaxistas de Sobral. De acordo com a vítima, por este motivo, ela foi abordada por vários mototaxistas quando estava em um bar, no bairro Alto do Cristo.

Em depoimento, a vítima também relatou que, mesmo negando ser o homem que os mototaxistas procuravam, foi agredida e Jonathan atirou contra ela, que ficou ferida. Por conta do crime, o suspeito também vai responder por tentativa de homicídio.

Agente de trânsito foi morto a tiros, em Sobral Arquivo pessoal

Envolvimento em crimes

No último dia 6 de novembro, um agente de trânsito identificado como Jackson Bezerra foi morto a tiros no bairro Campo dos Velhos, em Sobral. Conforme a polícia, a vítima havia saído da academia e estava trafegando de moto na Rua Coronel Frederico Gomes quando foi abordado por dois suspeitos. Após o crime, a dupla fugiu e a vítima morreu no local.

Ainda segundo a polícia, o agente atuava no combate a mototaxistas piratas. Policiais realizam buscas para tentar identificar e prender os suspeitos. A Delegacia Regional de Sobral irá investigar se o crime tem relação com o trabalho da vítima.