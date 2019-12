Suspeito de latrocínio é preso ao ir a delegacia para registrar BO alegando roubo de moto

Um jovem de 18 anos suspeito de participar do latrocínio que vitimou um homem de 37 anos, identificado como Clairton Freitas da Costa, foi preso no início da tarde desta quarta-feira (4) após ir até a delegacia denunciar um suposto roubo da moto dele, a mesma que havia ficado presa ao carro da vítima após o crime.

Adriano Santos de Oliveira, juntamente com um adolescente de 17 anos, assassinou a tiros o motorista enquanto a vítima saía de um condomínio na rua Silvino. Câmeras de segurança de uma residência flagraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver o momento em que eles abordam o carro, a vítima reage e tenta passar com o veículo por cima da moto deles. A moto fica presa embaixo do carro e os suspeitos atiram contra Clairton, que não resistiu aos ferimentos.

Oliveira compareceu até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência alegando que a moto dele havia sido roubada. "Ele tentou se passar por vítima, mas quando chegou na delegacia notamos que as conversas dele não batiam. Fomos tentar comprovar a veracidade, vimos que tinha somente muita mentira e não teve mais como ele sustentar a história. Então vimos que ele teria participado diretamente do latrocínio", conta o inspetor Miagui, do 19º Distrito Policial.

Adolescente apreendido

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após a prisão de Adriano, a polícia conseguiu localizar o endereço do adolescente de 17 anos que participou do crime atirando contra a vítima. No momento da prisão, o suspeito foi encontrado escondido debaixo de uma cama. Mãe e tia dele também foram presas por desacato a autoridade.

Segundo informações do delegado Paulo Renato, a dupla atirou contra a vítima após ela reagir ao assalto.

"As imagens não deixam dúvida que, assim que eles chegaram e tentaram abordar a vítima posicionando a moto de frente ao veículo, a vítima acelera o veículo e passa por cima da moto, parcialmente. Eles caem, saem de lado e, segundo ele, o menor que tava com a arma, atira na vítima. Pega o tiro no pescoço da vítima", conta o delegado.

O adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e o outro suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Capturas.