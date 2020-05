Suspeito de homicídio com mandado de prisão em aberto é preso pela Guarda Municipal no Siqueira

Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta terça-feira (5), em Fortaleza. De acordo com o Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal (GOE), ele estava com um mandado de prisão em aberto desde janeiro deste ano. A ocorrência aconteceu por volta das 9 horas próximo ao terminal de ônibus do bairro Siqueira. O GOE disse que no início do ano, ele teria matado uma mulher com vários golpes de faca dentro de uma residência no Parque Santa Cecília, no Grande Bom Jardim.

Agentes realizavam um patrulhamento de rotina no bairro quando viram o jovem em atitude suspeita. Ao iniciar a abordagem, ele ficou nervoso. Os agentes de segurança disseram ainda que, durante a abordagem, ele repassou nomes falsos em três oportunidades. Os agentes desconfiaram e perguntaram qual era o seu nome verdadeiro.

Ao passar as informações corretas, segundo o GOE, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele desde janeiro por homicídio. Além de responder por esse crime, ele também é investigado por lesão corporal, ameaça, roubo, receptação, desobediência e desacato.

O jovem foi encaminhado para o 25º Distrito Policial.