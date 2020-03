Suspeito de furto é preso ao ficar entalado em janela de residência em Juazeiro do Norte

Um homem foi preso após ficar entalado na janela de uma residência ao invadir o local, em Juazeiro do Norte. O homem, de 30 anos, foi retirado do local com auxílio do Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu nesta terça-feira (24).

A residência alvo do criminoso fica no Bairro Salesianos. Moradores informaram que o suspeito tentava furtar a casa, mas ficou preso nas grades da janela e a polícia foi acionada.

Os bombeiros precisaram abrir os cadeados do imóvel para que a polícia entrasse no local e retirasse o suspeito das grades da janela.

Segundo a polícia militar, ele foi conduzido direto à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e autuado por furto qualificado.