Suspeito de dar cartões de jogos on-line a crianças em troca de atos sexuais é preso na Capital

Um homem de 28 anos suspeito de cometer estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes, de 11 a 14 anos, foi preso nesta quarta-feira (13) no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza. Os crimes foram praticados no município de Morada Nova, interior do Ceará. O suspeito atraía as vítimas com cartões de jogos on-line em troca de atos sexuais e depois as ameaçava com a divulgação de vídeos gravados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, após buscas, ele foi encontrado em uma residência e não resistiu à prisão. No local, foram apreendidos um aparelho celular e um cartão de jogos. As investigações da Polícia Civil apontaram que o homem já praticava os crimes desde janeiro deste ano contra pelo menos quatro crianças e adolescentes.

Ele foi levado para uma delegacia da capital cearense onde foi realizado o procedimento referente ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Morada Nova e agora está à disposição da Justiça.

De acordo com o que está previsto no artigo 217-A do Código Penal, o crime de estupro de vulnerável é caracaterizado pela conjunção carnal ou a pratica de outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. A pena para o infrator é de reclusão, de 8 a 15 anos.