Suspeito de crime de feminicídio contra ex-companheira é preso em Aracati

A polícia prendeu nesta terça-feira (15) um homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas no último dia 6 de outubro, na localidade de Tabuleiro do Cabreiro, em Aracati, no Ceará.

De acordo com a polícia, Francisco Sérgio Castro Pereira, de 24 anos não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, identificada como Karla Andreza Batista Silvestre, de 25 anos, e a agrediu em via pública com uma facada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois. Francisco Sérgio fugiu após o crime.

Após buscas, policiais conseguiram localizar o suspeito, que foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracati, onde ficou preso.