Suspeito agride frentista durante assalto a posto de combustíveis em Maracanaú

Um assalto a um posto de combustível terminou em agressão na madrugada desta sexta-feira, no bairro Jereissati I, em Maracanaú. Segundo os funcionários, um homem chegou ao local em uma bicicleta, já anunciando o assalto e pedindo o dinheiro do caixa. Ao receber a quantia de R$ 200, ele agrediu o frentista com várias coronhadas na cabeça, alegando que seria pouco dinheiro. Após as agressões e o roubo, o homem fugiu.

Segundo informações da direção do posto, o funcionário, que geralmente fica sozinho no turno da madrugada, encontra-se bem e sem ferimentos. Esta foi a primeira vez que aconteceu um assalto no posto. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Veja o momento da ação: