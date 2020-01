Raio apreende dois adolescentes suspeitos de assalto a motorista de aplicativo e pedestre no Damas

Agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) apreenderam na noite desta terça-feira (28) dois adolescentes suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo e um pedestre na rua Pedro Machado, no bairro Damas.

Segundo o motorista, que terá a identidade preservada, os jovens o renderam no momento que ele ficou parado na via, após um cliente descer do carro. Durante o assalto, os adolescentes também atacaram um pedestre que passou pelo local, pegando o aparelho celular do homem, em seguida fugiram. “Quando eles saíram com o veículo me escondi atrás de um carro e pedi ajuda em um condomínio”, afirma o condutor.

Um adolescente de 17 anos e outro que não teve a idade revelada foram detidos pelos policiais no bairro Parangaba, cerca de 20 minutos depois do crime. A polícia conseguiu recuperar o veículo e os pertences das vítimas. Uma arma de fogo falsa foi apreendida.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).