Queda de muro mata mulher e fere criança de 10 anos, em Messejana

Um muro desabou em uma rua de Messejana matando uma mulher e deixando uma criança de 10 anos ferida. O caso ocorreu na Rua Nicolau Coelho, na tarde desta sexta-feira (31). A mulher foi identificada como Maria Salete Amaro, de 48 anos. A criança, um menino de 10 anos de idade, teve ferimentos na perna e na cabeça. Ele foi levado a um hospital.

A mulher e o garoto iam para uma mesma padaria no bairro, de acordo com informações da polícia, que esteve no local. Ela ia trabalhar, enquanto a criança, que estava de bicicleta, ia realizar uma compra na padaria. As vítimas não têm parentesco entre si.

Bombeiros também compareceram ao local do desabamento e tentaram reanimar Maria Salete por cerca de uma hora, mas ela não resistiu aos ferimentos. Segundo os Bombeiros, a mulher estava em parada cardiorrespiratória e teve traumatismo crânioencefálico. A criança foi socorrida para um hospital por populares.

Moradores da região comentaram que as duas vítimas tentavam se proteger do sol na sombra do muro que caiu.

Os Bombeiros também afirmaram que a proprietária do terreno baldio cujo muro desabou estava presente e foi orientada pela Defesa Civil de Fortaleza a derrubar todo o muro.