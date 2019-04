Quadrilha é presa em flagrante ao assaltar supermercado no Passaré

Uma quadrilha foi presa em flagrante, na madrugada desta terça-feira (2) durante um assalto a um supermercado no Bairro Passaré, em Fortaleza. Segundo informações da polícia, o grupo roubou o dinheiro dos caixas do estabelecimento após não conseguir arrombar os caixas eletrônicos do local.

Os quatro suspeitos, identificados como Davyd de Sousa Costa, de 26 anos, Douglas Ferreira de Camargo, de 23 anos, Francisco Gutenberg de Almeida Silva, de 38 anos, o líder, e Celiomar Felicio de Freitas, renderam o vigilante e o obrigaram a abrir o estabelecimento. Em seguida, outro grupo, que está sendo procurado pela polícia, levou o refém para Maracanaú.

Uma equipe do Cotam foi ao supermercado e realizou a prisão em flagrante da quadrilha. Com o quarteto, foram apreendidos materiais utilizados para arrombamentos, como maçaricos, além dos R$ 8 mil roubados dos caixas.

Os homens foram conduzidos para o 13º Distrito Policial, no Bairro Cidade dos Funcionários.