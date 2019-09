Profissional de educação física morre em acidente com condutor não habilitado em Maranguape

A passageira de uma motocicleta morreu em colisão entre duas motos nas proximidades do 4º Anel Viário, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta terça-feira (10). O motorista do segundo veículo envolvido no acidente não possuía habilitação, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A vítima identificada como Maria Aline Valentim era formada em educação física e havia sido mãe recentemente. Pessoas ligadas à família dela informaram que ela deixou um bebê de dois meses.

Polícia e Perícia Forense estiveram no local.