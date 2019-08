PRF detém dois homens transportando animais para rinha de galos, em Sobral

A Polícia Rodoviária Federal deteve dois homens que levavam no carro animais para rinhas de galo. A ação aconteceu na manhã deste domingo (19), em Sobral.

Os agentes abordaram os suspeitos no km 221 da BR-222 e perceberam que no assoalho do carro estavam cinco galos indianos, além de objetos utilizados nas rinhas.

Um dos galos pertencia ao motorista, enquanto os outros quatro eram do passageiro, conforme confessaram.

Eles foram levados para a Polícia Civil de Sobral, onde foram detidos por maus-tratos a animais.