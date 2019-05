PRF-CE apreende mais de 100 quilos de maconha dentro de caminhonete em Milagres

Dois homens foram presos com mais de 100 quilos de maconha na madrugada desta sexta-feira (3). A droga foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) em Milagres, no interior do Ceará.

Segundo a PRF-CE, agentes abordaram uma caminhonete, no km 478,9 da rodovia BR-116.

Após fiscalização, foi encontrada escondida em um fundo falso na carroceria do veículo a quantidade aproximada de 115 kg de substância análoga a maconha. O condutor de 31 anos, e o passageiro de 25 anos foram detidos e em depoimento declararam desconhecer o ilícito.

A dupla, a droga e o veículo, foram encaminhados à Sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte.