PRF apreende comprimidos com dois motoristas que dirigiam sem intervalo há dois dias na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 24 comprimidos com dois motoristas na BR-116, no km 478, em Milagres. Os condutores queriam chegar mais rápido a Fortaleza devido às cargas perecíveis de hortaliça que levavam. A apreensão ocorreu na tarde do último sábado (29).

Segundo os agentes, foram encontrados no primeiro veículo cinco comprimidos e, no segundo carro, 19. As identificações dos motoristas não foram divulgadas, mas a PRF informou que um deles tem 28 anos.

Os motoristas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e os comprimidos foram apreendidos.