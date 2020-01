Preso com drogas escondidas no carro, homem levava o filho de três anos para despistar polícia

Dois homens foram capturados em patrulhamento de rotina da polícia levando quase 11 quilogramas de maconha em um carro. O motorista do veículo levava o próprio filho de 3 anos no automóvel para não levantar suspeita da polícia. Ele e o passageiro foram presos por suspeita de tráfico de drogas. A abordagem aconteceu no Centro de Iguatu, na noite desta terça-feira (21).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), os agentes abordaram a dupla próximo à rodoviária do município. A fillha do motorista estava no banco de trás. Durante a revista os policiais encontraram seis barras de maconha e porções menores, totalizendo oito quilogramas. Seguindo as buscas na casa de um dos suspeitos, foram encontradas mais 2,6 quilogramas do entorpecente, divididos em tabletes, além de uma balança de precisão.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Iguatu. Eles foram autuados por tráfico de drogas. A criança foi entregue aos cuidados da mãe.