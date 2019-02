Presa quadrilha que expulsava moradores de casa para usar os imóveis para o tráfico de drogas

Seis pessoas foram presas e quatro apreendidas nesta segunda-feira (28), suspeitas de expulsarem moradores de um condomínio na Rua Monte Líbano, no bairro Mondubim. As expulsões vinham ocorrendo desde o ano passado e os apartamentos estariam sendo utilizados para o tráfico de drogas. Mais de dez boletins de ocorrência chegaram a ser registrados pelos moradores afetados.

Nagela de Souza Bezerra Dutra, de 22 anos; Yohan Keven Garcia, de 28 anos; Maria Júlia Souza e João Paulo, ambos de 18 anos; e Ana Kelle Estácio, de 21 anos foram presos na ação policial que aconteceu no condomínio. Segundo o delegado titular do 8º Distrito Policial, Breno Fontenele, com os suspeitos estavam três adolescentes que foram apreendidos.

Já o Diego Souza Linhares, de 29 anos, que é outro integrante da quadrilha, foi preso em local distinto. Ele estava com um adolescente que também foi apreendido pela polícia. Foram encontrados pouco mais de 700 gramas de maconha, 130 gramas de cocaína, pedras de crack, balança de precisão e um revólver calibre 32.

Dentre os capturados, Diego Linhares é o único com antecedentes criminais. Já responde por crime de ameaça. Todos os maiores de idade foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a qualificadora de praticarem crime com adolescentes.

Além disso, Diego vai responder também por posse de arma de fogo de uso restrito. Já os adolescentes foram encaminhados para um centro de triagem. A polícia ainda está em busca de quem seria o líder do tráfico no condomínio.