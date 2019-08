Policial suspeito de extorsão é baleado em operação da Controladoria

Uma operação da Controladoria Geral de Disciplina de Órgão de Segurança Pública e Sistema Penitenciário terminou com um policial militar baleado na Rua Mário de Andrade, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (20).

De acordo com a Delegacia de Assuntos Internos (DAI), vinculada ao órgão de fiscalização, o policial militar identificado como Francisco Thiago Gomes da Silva reagiu ao ser abordado pelas equipes que estavam investigando uma denúncia de extorsão contra ele.

Conforme a DAI, durante a ação o PM foi flagrado apontando a arma para a cabeça de uma pessoa.

Após ser atingido pelos disparos, o agente foi socorrido para o hospital Evandro Ayres de Moura, o Frotinha do Antônio Bezerra e, em seguida, transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Segundo a DAI, um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. A Controladoria está acompanhando o caso e afirma que serão adotadas as providências necessárias para apuração da conduta do agente no âmbito disciplinar.