Policiais suspeitos de fazerem ameaças em rede social são identificados

View this post on Instagram

REDE SOCIAL NÃO É TERRA SEM LEI É importante que todos entendam que as redes sociais são uma extensão da nossa vida, sendo assim, é um ambiente onde se deve manter o respeito e observância as leis. A @policiacivil_ce , após investigações, identificou quatro policiais militares suspeitos de ameaçarem uma pessoa em rede social. A vítima, cuja identidade é preservada, relatou que, além de ter um dos endereços onde morou exposto em comentários, ela também recebeu uma foto do endereço relatado por mensagem privada. Por se tratarem de profissionais de segurança pública, o inquérito policial será remetido à Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da CGD. Além disso, a CGD avaliará a instauração de procedimento disciplinar apurar a conduta dos policiais. Já publiquei outros casos de pessoas presas por comentários criminosos. As redes sociais devem ser ambientes onde as opiniões, inclusive as divergentes, devem ser respeitadas. Caso você seja vítima de um comentário ou ação criminosa, tire o print e registre o Boletim de Ocorrência, na delegacia mais próxima da sua casa. Parabéns aos investigadores do 34 Distrito pelo trabalho.