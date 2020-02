Policiais desertores são presos pelo Batalhão de Choque por faltarem à Operação Carnaval

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará (BPChoque) prenderam 37 militares desertores identificados por faltarem à Operação Carnaval 2020. As prisões ocorreram neste domingo (23). A PM não informa o local das prisões “por questões estratégicas”.

A assessoria de imprensa do Governo do Estado não informou se os policiais capturados estão envolvidos no motim realizado desde o último dia 18 de fevereiro, em protesto contra o reajuste salarial proposto pelo Governo.

Novo Batalhão

Os policiais militares que participam do movimento estarão sujeitos ao novo Batalhão Provisório para Custódia de Crimes Militares, criado no último sábado (22), conforme portaria do Comando Geral da Polícia Militar. A unidade será encabeçada pelo tenente-coronel Alexandre Rodrigues.

A portaria define a criação “de forma temporária” para receber os policiais e bombeiros militares submetidos a autos de prisão em flagrante e termos de deserção e condenações, todas relacionadas “com as manifestações de paralisações das atividades” no Estado.

O documento considera a necessidade da administração militar empreender esforços “no tocante a sufocar tais movimentos, em nome dos valores da República e do Estado Democrático de Direito”, além de ponderar a perspectiva do “considerável quantitativo de militares estaduais a serem submetidos à privações da liberdade, uma vez tipificadas as respectivas condutas delitivas”.