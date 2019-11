Polícia prende suspeito e apreende anel de ouro que identifica facção criminosa

Um homem, suspeito de integrar uma facção criminosa em Fortaleza, foi preso em flagrante na manhã dessa quarta-feira (27), no bairro Jacarecanga. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Mário Rodrigues Lima, de 23 anos, utilizava um anel banhado a ouro de identificação do grupo. Ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante um patrulhamento na Rua Eduardo Studart, policiais militares foram informados sobre a suspeita de um homem portar uma arma de fogo ilegalmente. Mário Rodrigues, ao perceber a presença dos agentes em frente à residência em que estava, segundo a Polícia Militar, tentou se desfazer do armamento, mas não teve êxito. Na casa, de acordo com a Secretaria da Segurança, além da pistola de calibre 380, foram encontrados 14 munições e um anel.

De acordo com a PMCE, Mário afirmou que a joia, marcada com as letras ‘S’ e ‘I’, representa um símbolo de hierarquia na facção criminosa da qual ele faz parte. A Polícia informou ainda que as inicias no anel se referem à Rua Santo Inácio, na comunidade Morro do Ouro, em Jacarecanga, na qual o tráfico é comandado por um homem conhecido por ‘Leleco’, para quem Rodrigues trabalha.

A SSPDS informou que Mário, a pistola, fruto de um furto, e o restante do material apreendido foram encaminhados para o 3º Distrito Policial. O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, crime contra a administração pública e a fé pública, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação.