Polícia prende suspeito de atear fogo em carros estacionados em delegacia e diz que ação foi isolada

O homem suspeito de atear fogo em 26 carros que estavam estacionados no pátio do 18º Distrito Policial, no bairro Jurema, em Caucaia, foi preso na tarde deste sábado (14). Ele é usuário de drogas e confessou ter colocado fogo nos veículos durante a madrugada após uma discussão com a mulher.

As chamas se espalharam e os carros ficaram destruídos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar o fogo. Não há registro de feridos.

Segundo a delegada do 18°DP, Patricia Gonçalves, o crime se trata de uma ação isolada, sem relação com grupos criminosos.

Carros estacionados no 18º DP, em Caucaia, são incendiados por usuário de drogas Foto: Ricardo Mota

O suspeito vive em situação de rua e foi preso no bairro Conjunto Ceará. Em depoimento, disso à polícia que após brigar com a mulher colocou fogo no barraco onde vivia com ela, e depois nos carros estacionados na delegacia.

Ele é usuário de drogas e já tem passagem pela polícia por lesão corporal e contravenção penal. Agora, vai responder por incêndio qualificado. O homem deve ser transferido ainda esta noite para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code), e depois encaminhado para uma unidade prisional do Estado.