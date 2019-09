Veículos estacionados em pátio de delegacia são incendiados durante a madrugada, em Caucaia

Um incêndio atingiu veículos que estavam estacionados no pátio do 18º Distrito Policial, no bairro Jurema, em Caucaia, na madrugada deste sábado (14). O fogo teve início por volta das 3 horas.

Conforme a Polícia Militar, uma das suspeitas é que o incêndio tenha sido criminoso, com o objetivo de tentar intimidar os agentes.

As chamas se espalharam rapidamente entre os carros. Uma equipe dos Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar o fogo.

A delegacia não estava funcionando no momento do incêndio e não há informações de pessoas feridas.