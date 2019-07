Polícia prende suspeito de atear fogo em carro ao lado de delegacia em Fortaleza

A polícia prendeu, na tarde desta terça-feira (2), um jovem de 18 anos suspeito de furtar o equipamento de um carro e atear fogo no veículo estacionado próximo à Delegacia do 13º Distrito Policial, localizado na avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. O incêndio aconteceu na madrugada desta terça.

Em depoimento, o suspeito identificado como Emerson Guimarães da Silva, disse que incendiou o veículo "por brincadeira". De acordo com o delegado Hélio Marques, logo após o crime, Emerson foi jogar bola em uma praça próxima a delegacia.

O delegado disse ainda que o suspeito já havia tentado furtar o veículo na noite de segunda-feira(1) junto com o cunhado de apenas 11 anos e foi liberado pela polícia após esclarecimentos.

Na casa de Emerson, a polícia apreendeu o macaco hidráulico que foi furtado de dentro do veículo e a garrafa de álcool que foi usada para incendiar o carro.

Emerson Guimarães tem antecedentes criminais por roubo, assalto, porte e posse ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e agora vai responder por furto e dano qualificado com uso de substância inflamável.