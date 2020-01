Polícia prende motorista de aplicativo suspeito de assaltar mulher em Fortaleza

Um motorista por aplicativo foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (17) na Praia do Futuro, em Fortaleza, suspeito de assaltar uma mulher no bairro Papicu. Segundo a polícia, Iranildo da Silva Bertodo, de 23 anos, confessou o crime e disse que foi obrigado por três homens armados a realizar o crime.

De acordo com a polícia, a vítima foi assaltada e teve seu aparelho celular roubado enquanto aguardava o horário de entrar no trabalho. Ela contou em entrevista ao Sistema Verdes Mares que o suspeito estacionou o carro perto dela, desceu do veículo e anunciou o assalto, chegando a fazer ameaças de morte.

"Ele desceu do carro e veio para cima de mim dizendo: 'passa o celular' e que se eu não passasse ele me dava um tiro na cabeça. Mesmo assim eu não acreditei. Aí eu disse que não ia passar e comecei a gritar, aí ele foi e me tacou no chão e eu joguei o celular no chão. Ele disse que ia me matar. Aí quando ele disse que ia me matar, eu joguei meu celular no chão. Aí ele pegou, entrou no carro e saiu dirigindo", conta.

Iranildo da Silva confessou o crime na delegacia e afirmou que foi obrigado a praticar o assalto. Ele contou que recebeu uma solicitação de corrida para o bairro Vila Velha e que, chegando lá, três homens armados entraram no veículo dele e o obrigaram a assaltar a vítima. "Eu fui obrigado. Eu peguei três passageiros no Vila Velha e tem até no aplicativo, se quiser olhar. Aí eles me forçaram a descer e anunciar o assalto com ela", conta.

A prisão

A polícia conseguiu prender o suspeito após a vítima denunciar o crime. No momento da prisão, ele estava fazendo o transporte de uma passageira para o Eusébio. Segundo a polícia, após assaltar a jovem no Bairro Papicu, Iranildo recebeu uma chamada no aplicativo de uma cliente solicitando corrida e foi até o endereço solicitado, no Hospital Geral de Fortaleza.

Ainda conforme a polícia, no meio do caminho o suspeito percebeu que a polícia estava formando um cerco e entregou o celular que ele roubou da jovem no Bairro Papicu para a passageira do carro. "Eu estava no HGF terminando de passar a noite como acompanhante, aí solicitei o aplicativo e de uma hora pra outra ele chegou rapidinho. Aí eu entrei dentro do carro e no meio do caminho a polícia abordou e ele mandou eu guardar o celular dentro do meu bolso como se nada tivesse acontecendo", conta.

Ele não tinha passagens pela polícia e foi autuado em flagrante por roubo. Ele foi levado para o 15º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. O Sistema Verdes Mares solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.