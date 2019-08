Polícia prende homem com mandado aberto por organização criminosa no Castelão

Um homem foi preso na tarde deste domingo (25) durante uma operação do Comando Tático Motorizado (Cotam), no Bairro Castelão, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, após abordagem, agentes descobriram que o homem estava com um mandado de prisão em aberto por organização criminosa. A abordagem ocorreu próximo ao Estádio Arena Castelão.

[Atualização às 17h32, de 25/08/19] O Sistema Verdes Mares noticiou anteriormente que o homem havia sido preso por mandado de prisão em aberto por integrar facção criminosa. A informação correta é que a ordem de prisão contra o suspeito é em virtude de suposta organização criminosa.



O soldado da PM Bruno Silva, afirmou para o Sistema Verdes Mares, que o homem estava sem documentos e passou uma identificação falsa para os policiais. O policial disse também que o veículo no qual estava era produto de roubo.

O homem foi encaminhado para a 13º Distrito Policial, no Bairro Cidade dos Funcionários.