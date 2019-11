Polícia prende 11 homens suspeitos de participar de rinha e resgata 42 galos em Cascavel

A Polícia Civil prendeu 11 homens suspeitos de participar de rinha e apreendeu resgatou 42 galos na cidade de Cascavel, na Grande Fortaleza, na manhã deste domingo (10).

Segundo o delegado Josafat Filho, da Delegacia Metropolitana de Cascavel, os suspeitos submetiam os animais a tratamentos hormonais para que brigassem até a morte com a realização de apostas. Várias aves foram encontradas lesionadas com ferimentos característicos das lutas.

A polícia encontrou, no local da prisão, um galo morto. Os animais apreendidos foram encaminhados à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará.

Os suspeitos foram presos em flagrante por crime ambiental, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605.