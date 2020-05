Policia Militar prende três suspeitos de tráfico de droga em Mombaça; carro e moto são apreendidos

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de envolvimento com tráfico de droga na cidade de Mombaça, no interior do Ceará, na noite desta terça-feira (12). Quase um quilo de drogas foi apreendido com o trio. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Regional de Tauá.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais faziam buscas pelo bairro Tejubana quando avistaram um veículo modelo Celta e uma motocicleta parados no acostamento. Ao perceberem a aproximação da equipe, três suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados. Após buscas no interior do carro, os agentes encontraram cocaína e uma quantia em dinheiro escondidos na tampa traseira do porta-malas.

Os suspeitos, identificados como Francisco Josemar dos Santos, 40 anos, com passagens por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e crimes de trânsito; Leomar Alexandre de Oliveira, 25 anos, sem antecedentes, e Tiago Cosme da Silva, 26 anos com passsagem por roubo, foram detidos e conduzidos para o plantão da Delegacia Regional de Tauá.

O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e os veículos ficaram apreendidos. Após os procedimentos sobre o fato serem concluídos, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga a conduta criminosa do trio.