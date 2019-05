Polícia investiga rede de jogos de azar em imóvel e apreende material no bairro São Gerardo

Uma ação da Polícia Civil resultou na apreensão de uma vasta quantidade de material usado para prática de jogos de azar em uma residência do bairro São Gerardo, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, investigações apontaram que uma residência estava sendo usada como ponto de distribuição de jogos de azar no bairro São Gerardo. Os agentes de segurança receberam uma denúncia de que no local havia pelo menos 20 pessoas trabalhando no esquema, que movimentava cerca de R$ 100 mil por dia.

Ao chegar no imóvel, entretanto, ninguem foi localizado. Os agentes apreenderam computadores, cadernetas de apostas, maquinetas de jogos esportivos, cofres, e HDs. Próximo à casa foram encontradas câmeras em pontos espalhados na rua. A polícia acredita que esse sistema de monitoramento facilitou a fuga dos responsáveis do local.

Segundo o delegado Régis Pimentel, já foi possivel identificar o suspeito de ser o chefe do esquema. Ele coordena casas como essa em outras cidades no interior do Ceará e em pelo menos 20 pontos dos municípios de Caucaia e Fortaleza, locais já identificados pela polícia.

A Delegacia Metropolitana de Caucaia está à frente das investigações. Todo o material apreendido no imóvel foi levado para a unidade.