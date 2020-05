Polícia investiga membros de organização criminosa que publicaram vídeos armados em Eusébio

As polícias Civil e Militar investigam os suspeitos que publicaram vídeos onde aparecem armados e fazendo apologia ao crime no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou nesta quinta-feira (21) que os homens integram organizações criminosas.

Os vídeos mostram pelo menos quatro suspeitos com armas e coletes à prova de balas, na localidade de Urucutema. Os homens invadiram casas, ameaçaram moradores e atiraram diversas vezes para o alto, em uma rua. As imagens da ação foram registradas por um dos suspeitos.

"Polícia, é a polícia, ninguém se mexe. Viemos só atrás do bandido que tem aqui", fala o suspeito, enquanto aponta a arma para uma mulher e pergunta por um indivíduo, ameaçando-a.

A Delegacia Metropolitana do Eusébio é a responsável pelas investigações do caso. Agentes de segurança trabalham em conjunto para identificar e capturar os suspeitos, segundo com a SSPDS.