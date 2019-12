Polícia Federal prende casal colombiano com 4,7 quilos de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal prendeu, na noite desta sexta-feira (27), um casal de nacionalidade colombiana com 4,7Kg de cocaína escondida nas estruturas das bagagens de mão, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A Polícia Federal afirmou para o Sistema Verdes Mares que, durante fiscalização de rotina, policiais federais desconfiaram do casal logo depois do check-in em voo com destino a Madri, na Espanha.

Após entrevista realizada pelos policiais, a dupla foi levada a uma sala reservada, onde teve suas bagagens revistadas. Dentro das bagagens de mão foram identificados fundos falsos que ocultavam volumes contendo cocaína, comprovada por teste feito no momento.

O casal foi preso e encaminhado à sede da Superintendência da Polícia Federal no Ceará. Eles responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas com pena de 5 a 15 anos de prisão perante a Justiça Federal do Ceará.