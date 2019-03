Polícia encontra arma em berço e prende homem no bairro Pici

Um homem foi preso no bairro Pici após a Polícia encontrar uma arma escondida debaixo de um berço na residência do suspeito. A prisão ocorreu na última sexta-feira (8), e ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação.

De acordo com a Polícia, o suspeito tem passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas, crime de trânsito, roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Com o flagrante, Felipe Miguel dos Santos (32) foi levado para o 5º Distrito Policial.

Os policiais chegaram até a casa do homem após denúncias de tráfico de drogas no bairro Pici. No entanto, não encontraram entorpecentes na residência. A pistola calibre 380 e dois carregadores de mesmo calibre encontrados escondidos sob o berço foram apreendidos.

A Polícia Civil mantém investigações sobre o envolvimento do suspeito na negociação de drogas na região e outros delitos.