Polícia Civil prende suspeito de assassinar passageira de transporte de aplicativo em Fortaleza

Um homem foi preso nesta terça-feira (23) suspeito de assassinar a tiros uma passageira de transporte por aplicativo logo após o desembarque, na noite desta segunda-feira (22), no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. O motorista do veículo foi ferido na ação.

Segundo a Polícia, o suspeito foi detido no mesmo bairro onde ocorreu o crime, horas depois do homicídio. A passageira foi morta quando saía do veículo e se preparava para pagar pela corrida. Os disparos teriam sido efetuados por um motociclista. O motorista do carro foi atingido por um tiro de raspão.

O condutor afirmou que a passageira havia solicitado a viagem no terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra. A corrida foi encerrada no cruzamento entre as ruas Rui Monte com Água Verde, no bairro Dom Lustosa.

A Polícia Civil informou que outros detalhes sobre a prisão serão repassados durante uma coletiva de imprensa, às 10h, no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no Bairro de Fátima.